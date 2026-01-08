Фигуристку Загитову сняли во время первой попытки катания на сноуборде

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка Европы (2018) и мира (2019), российская фигуристка-одиночница Алина Загитова в своём Telegram-канале опубликовала видеоролик с отдыха на горнолыжном курорте Красная Поляна.
23-летняя спортсменка поделилась со своими подписчиками первыми шагами в освоении катания на сноуборде, при этом на видео заметны падения Загитовой.
Отметим, что болельщики Загитовой поддержали спортсменку, не забыв иронично отметить, что до «золота» Олимпиады в сноуборде фигуристке ещё далеко.
15 декабря 2025 года стало известно, что выступление Загитовой на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенной в городе Певек на Чукотке, зафиксировано и внесено в Книгу рекордов России.