Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристку Загитову сняли во время первой попытки катания на сноуборде

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка Европы (2018) и мира (2019), российская фигуристка-одиночница Алина Загитова в своём Telegram-канале опубликовала видеоролик с отдыха на горнолыжном курорте Красная Поляна.

Источник: Metaratings.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка Европы (2018) и мира (2019), российская фигуристка-одиночница Алина Загитова в своём Telegram-канале опубликовала видеоролик с отдыха на горнолыжном курорте Красная Поляна.

23-летняя спортсменка поделилась со своими подписчиками первыми шагами в освоении катания на сноуборде, при этом на видео заметны падения Загитовой.

Отметим, что болельщики Загитовой поддержали спортсменку, не забыв иронично отметить, что до «золота» Олимпиады в сноуборде фигуристке ещё далеко.

15 декабря 2025 года стало известно, что выступление Загитовой на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенной в городе Певек на Чукотке, зафиксировано и внесено в Книгу рекордов России.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше