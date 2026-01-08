Ричмонд
Костылева ответила на обвинения академии Федченко о пропуске тренировок: «Какие ко мне претензии, я не понимаю»

Фигуристка Елена Костылева ответила на обвинения академии Федченко о пропуске тренировок.

Источник: Sport24

В декабре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Впоследствии стало известно, что спортсменка приступила к тренировкам в академии «Триумф» Софьи Федченко. В четверг стало известно, что Костылева вернулась в академию Плющенко. В частности в прощальном сообщении академии было написано следующее: «Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем. Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком. Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе.».

"Я пропускала общие тренировки, так как время шоу совпадало с тренировками. Все вы знаете, что я участвую сейчас в шоу, Софья Федченко разрешила участвовать в шоу. Какие ко мне претензии, я не понимаю.

Видела очень много комментариев по поводу моего веса и роста, много неправильных ответов и дезинформации. Рост у меня 150 см, вес 38 кг. Я не голодаю и не сижу на диетах, я просто правильно питаюсь.

Еще один ответ на вопрос дезинформации. Меня не выгнали, я полностью сама приняла решение перейти обратно к Евгению Плющенко", — написала Костылева в своих социальных сетях.