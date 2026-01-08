Костылева ответила на обвинения академии Федченко о пропуске тренировок: «Какие ко мне претензии, я не понимаю»

В декабре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Впоследствии стало известно, что спортсменка приступила к тренировкам в академии «Триумф» Софьи Федченко. В четверг стало известно, что Костылева вернулась в академию Плющенко. В частности в прощальном сообщении академии было написано следующее: «Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем. Причины: систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком. Также Ирина Костылева вмешивается в тренировочный процесс, не соблюдает правила академии, нарушает спокойствие в нашей школе.».