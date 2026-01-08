Ирина Роднина: «Увидим, какой спортсменкой станет Костылева. Нам рассказывали, что невероятно талантливая Липницкая, потом Медведева, Загитова, Трусова, Валиева. Все были — и сплыли»

Сейчас научить тройным и четверным в нашей стране могут многие. Гораздо меньше тех, кто может вывести на высокий уровень, и совсем мало таких, которые смогут сохранить спортсмену форму на целый олимпийский цикл. У нас Медведева более-менее с этим справилась. Технологии сейчас везде мощные, а вот работа тренера скажется.