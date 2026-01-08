Ирина Роднина: «Обидно, если в России не покажут Олимпиаду по ТВ. Это особые соревнования, которые смотреть нужно, это вам не “Ледниковый период”

Мне лично хотелось бы, чтобы транслировали Олимпиаду, посмотреть хотелось бы. Но контракты на телетрансляции достаточно сложные. Возможно, МОК (Международный олимпийский комитет) просто не хочет давать нам права на телетрансляцию, раз до сих пор нет новостей о показе. Одно дело — наши хотелки, другое дело — насколько финансово и юридически можно решить этот вопрос в нынешнее время. В любом случае показывать нужно, если будет такая возможность у телеканалов", — сказала Роднина.