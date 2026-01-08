Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сизерон — о распаде дуэта с Пападакис: «Мы больше не понимали друг друга»

Олимпийский чемпион по танцам на льду, французский фигурист Гийом Сизерон прокомментировал завершение своего многолетнего партнерства с Габриэлой Пападакис.

Источник: Sport24

Они становились пятикратными чемпионами мира и выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В новом сезоне Сизерон встал в пару с фигуристкой Лоранс Фурнье-Бодри.

"В течение двадцати лет я очень за нее (Пападакис) переживал. Когда рядом с тобой человек, которому плохо, ты склонен забывать о себе.

В последние годы у нее случилось несколько потрясений, приступов депрессии… Я мог ей помочь только тем, что безоговорочно был рядом.

Она не могла тренироваться в течение длительных периодов, и я делал все возможное, чтобы из-за этого она не ощущала давления. Несмотря на это, между нами возникла дистанция, я понял, что мы живем параллельными жизнями. Мы больше не понимали друг друга. Я знал, что ей трудно находиться рядом со мной, ей всегда казалось, что нас сравнивают. Я осознал глубокую обиду, направленную против меня", — приводит слова Сизерона L'Equipe.