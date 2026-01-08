Сизерон — о распаде дуэта с Пападакис: «Мы больше не понимали друг друга»

Они становились пятикратными чемпионами мира и выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В новом сезоне Сизерон встал в пару с фигуристкой Лоранс Фурнье-Бодри.
"В течение двадцати лет я очень за нее (Пападакис) переживал. Когда рядом с тобой человек, которому плохо, ты склонен забывать о себе.
В последние годы у нее случилось несколько потрясений, приступов депрессии… Я мог ей помочь только тем, что безоговорочно был рядом.
Она не могла тренироваться в течение длительных периодов, и я делал все возможное, чтобы из-за этого она не ощущала давления. Несмотря на это, между нами возникла дистанция, я понял, что мы живем параллельными жизнями. Мы больше не понимали друг друга. Я знал, что ей трудно находиться рядом со мной, ей всегда казалось, что нас сравнивают. Я осознал глубокую обиду, направленную против меня", — приводит слова Сизерона L'Equipe.