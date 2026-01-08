Журова о показе Олимпиады: «Стоит транслировать только те виды, в которых будут участвовать россияне. А зачем нам остальное смотреть без наших?»

Лыжные гонки и биатлон без русских на Олимпиаде — это вообще что-то немыслимое. Или как фигурное катание без российских пар. Ужасно обидно из-за таких моментов, поэтому даже смотреть не хочется Олимпиаду в тех видах, где нас нет. Вопрос, будем ли мы смотреть церемонию открытия Игр. Но думаю, что в Италии точно не будет повторения того, что было в Париже, и не дойдет до вакханалии.