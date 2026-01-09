Ричмонд
© VK, 1999-2025
Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Его не стало 1 января.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Захаров — первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). На его счету две победы в чемпионате СССР (1953, 1954), а также серебряная (1957) и две бронзовые медали (1955, 1958) национального первенства. В парном катании Захаров выступал вместе с Мариной Гранаткиной и позже — с Надеждой Захаровой.