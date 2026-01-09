Русско-американский фигурист Малинин привез соперникам 25+ баллов на чемпионате США. И это только начало

Лидирует, естественно, Илья Малинин. Русский американец просто вышел и спокойно отбомбил самый сложный контент: четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп в второй половине программы. Илья не сомневался в своих силах, но все же на дорожке была видна грязь и небольшие погрешности. Даже так фигурист выполнил все на четвертые уровни сложности. Если других спортсменов оценивали лояльно, но сдержанно, то Малинин получил все бонусы домашнего судейства. 115,10 балла — это выше мирового рекорда Нейтана Чена с Олимпиады-2022. Именно в короткой программе Илья пока не установил официально новый, но все идет именно к этому.