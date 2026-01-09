Русско-американский фигурист Малинин привез соперникам 25+ баллов на чемпионате США. И это только начало

Мужское одиночное катание — флагманский вид фигурки в США. Именно поэтому его поставили последним в расписании на чемпионате страны. В первую очередь из-за Ильи Малинина, который весь цикл экспериментировал, усложнялся и ставил новые рекорды. Помимо него, на Олимпиаду должны поехать еще два фигуриста. И вот с этим как раз проблема. За эти места разворачивается жесточайшая борьба, но понятно, что у Америки нет сейчас других одиночников экстра-класса.
После короткой программы 5-е место занимает Эндрю Торгашев. Все из-за грубой ошибки на первом прыжке — с четверного тулупа фигурист упал. С тройным акселем и каскадом тройной флип — тройной тулуп он справился. В этом сезоне прокаты у еще одного русскоговорящего спортсмена получаются не такими чистыми, но даже сейчас судьи достаточно лояльны к Эндрю. Учитывая грубую ошибку, ему поставили максимально возможные компоненты и четвертые уровни на непрыжковых элементах. Эндрю отличает очень мягкое, воздушное катание, которое погружает в атмосферу программы. Даже с падением и штрафом Торгашев набрал неплохие для себя 84,99 балла. Он в борьбе за тройку.
На 4-м месте остановился Максим Наумов. Он также совершил небольшую ошибку на стартовом четверном — приземлил сальхов в степ-аут. После этого спортсмен был очень сосредоточен на прокате, поэтому аккуратно исполнил тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Его программа под Ноктюрн Шопена пробирает, видно, как Максим сам ее чувствует. Также в зоне ожидания оценок Наумов показал фото своих родителей, которые год назад погибли в авиакатастрофе, возвращаясь с предыдущего чемпионата США. 85,72 балла за короткую так обрадовали одиночника, что он расплакался и поцеловал фото родителей.
Для Джейсона Брауна даже один четверной сальхов — большой риск, поэтому в короткой он старается делать простейший контент, чтобы избежать ошибок. Но на чемпионате страны это не сильно помогло, поэтому пока фигурист занимает 3-е место. Чистым получился только тройной флип. На тройном акселе был недокрут в четверть, а на каскаде тройной лутц — тройной тулуп эта же ошибка привела к плохому выезду и касанию льда рукой. Джейсон смог это обыграть в своей манере, но судьи все равно отметили неточность. По интерпретации программы и качеству катания вопросов нет, поэтому даже с таким выступлением Браун набрал солидные 88,49 балла.
Совсем немного его опережает Томоки Хиваташи. В начале выступления фигурист заметно нервничал, но после удачного четверного тулупа расслабился. Исполнив еще тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп, Томоки очень обрадовался и закончил прокат с улыбкой. Дорожка шагов получилась особенно эмоциональной, спортсмен по-настоящему кайфовал от собственного выступления. С 89,26 балла за короткую Хиваташи остановился на 2-м промежуточном месте.
Лидирует, естественно, Илья Малинин. Русский американец просто вышел и спокойно отбомбил самый сложный контент: четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп в второй половине программы. Илья не сомневался в своих силах, но все же на дорожке была видна грязь и небольшие погрешности. Даже так фигурист выполнил все на четвертые уровни сложности. Если других спортсменов оценивали лояльно, но сдержанно, то Малинин получил все бонусы домашнего судейства. 115,10 балла — это выше мирового рекорда Нейтана Чена с Олимпиады-2022. Именно в короткой программе Илья пока не установил официально новый, но все идет именно к этому.
Малинина оставляем за скобками. Но только представьте, какое будет рубилово за путевки на Олимпиаду. Да, Браун суперзаслуженный катальщик, при нормальном прокате его не оставят без Олимпиады, даже если по баллам он не пробьется в топ-3. Джейсон уже завершает карьеру, к нему наверняка отнесутся по-человечески, тем более все понимают, что никто из остальных парней не будет претендовать на медали в Милане. Поэтому, по сути, борьба будет вестись за одно место. И нервы сыграют главенствующую роль.
