Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. 23-летняя фигуристка сделала селфи и поделилась им в телеграм-канале, оставив пост без комментария.
Что за меч подарили Загитовой на самом деле? Мы обсудили это с японистом.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше