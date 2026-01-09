Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценивают стоимость кольца, фото с которым опубликовала Загитова, примерно в 25 млн рублей

Эксперты оценивают стоимость кольца Алины Загитовой примерно в 25 млн рублей, сообщает Woman.ru.

Источник: Спортс"

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. 23-летняя фигуристка сделала селфи и поделилась им в телеграм-канале, оставив пост без комментария.

Что за меч подарили Загитовой на самом деле? Мы обсудили это с японистом.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше