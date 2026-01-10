Ричмонд
Ефимова и Митрофанов выиграли чемпионат США в парном катании

Они во второй раз подряд стали победителями чемпионата страны.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов стали победителями чемпионата США в парном катании.

По сумме двух программ они набрали 207,71 балла (75,31 балла в короткой программе и 132,40 — в произвольной). Серебро завоевали Элли Кам и Дэнни О’Ши (197,12 балла), бронзу — Кэти Макбет и Даниил Паркман (187,45).

Ефимова выступает в паре с Митрофановым с 2023 года. Фигуристка соревновалась в России до 2020 года, после чего сменила спортивное гражданство на германское. Ефимова и Митрофанов во второй раз подряд выиграли чемпионат США.

В настоящий момент Ефимова ожидает разрешения на получение американского паспорта, поэтому пара не сможет выступить на предстоящей Олимпиаде в Италии.