Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайцеховская о победе Гленн на чемпионате США: «Ее прокат был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни»

Журналист Елена Вайцеховская оценила победу Эмбер Гленн на чемпионате США.

"По итогу выступления Эмбер Гленн и ее третьей победы на чемпинате США мысль у меня одна: мне очень, просто невероятно захотелось увидеть прокат Гленн на Олимпийских играх. Потому что вчерашний был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни.

Я не хочу сказать, что с таким прокатом Гленн выиграет Олимпиаду. Но по концентрации, по внутренней отдаче, по эмоциям это был абсолютный запредел. Выступление человека, который поставил абсолютно все свое имущество на условное «13 черное» — и сорвал банк.

Не дает покоя только то, что не там и не сейчас такой прокат должен был случиться. Ну, а теперь Гленн в Милане для меня — одна из наиболее захватывающих интриг. Возможно, потому, что я не очень верю, что Эмбер окажется способна так откатать программу два раза подряд", — написала Вайцеховская.