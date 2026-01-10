Вайцеховская о победе Гленн на чемпионате США: «Ее прокат был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни»

Не дает покоя только то, что не там и не сейчас такой прокат должен был случиться. Ну, а теперь Гленн в Милане для меня — одна из наиболее захватывающих интриг. Возможно, потому, что я не очень верю, что Эмбер окажется способна так откатать программу два раза подряд", — написала Вайцеховская.