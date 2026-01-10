Ричмонд
Плющенко ответил, почему взял Костылеву обратно: «Меня уже все замучили спрашивать»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который с 2017 года работает тренером, объяснил, почему принял обратно в свою академию чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву.

Источник: Sport24

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой, заявив следующее: «Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем». В тот же день стало известно, что спортсменка продолжит карьеру под руководством Софьи Федченко в школе «Триумф». Однако уже 8 января руководство школы сообщило, что Костылева возвращается в академию «Ангелы Плющенко».

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: “Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?” Своих не бросают», — сказал Плющенко на видео вместе с Костылевой в своем телеграм-канале.