ФФККР отказалась от нового турнира для Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась от идеи дополнительного турнира для Аделии Петросян и Петра Гуменника перед Олимпиадой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Sport24

Сообщается, что в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, и свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что предложит организовать для Аделии Петросян и Петра Гуменника еще один турнир перед Олимпийскими играми в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, что оба фигуриста выиграли чемпионат России — 2026. Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой страны, а Петр Гуменник выиграл этот турнир впервые в карьере. На Олимпиаде они выступят в нейтральном статусе.

