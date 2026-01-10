Ричмонд
Источник: Трусова, Косторная и Щербакова выступят в новом сезоне «Ледникового периода»

Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в качестве участниц нового сезона шоу «Ледниковый период», сообщает РИА «Новости».

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено, а участие Трусовой — на 90 процентов.

Съемки нового сезона шоу начнутся на следующей неделе.