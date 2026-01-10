Ричмонд
Алина Загитова вернется на роль ведущей «Ледникового периода»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, сообщает РИА Новости.

Источник: Sport24

Загитова вела проект в течение трех сезонов в паре с прославленным фигуристом Алексеем Ягудиным. В 2024 году место Алины заняла ее извечная соперница на соревнованиях — Евгения Медведева. В 2025 году «Ледниковый период» не выходил в эфир.

Съемки нового сезона «Ледникового периода» начнутся на следующей неделе. Участие в шоу примут звездные фигуристки — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

