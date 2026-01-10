Алина Загитова вернется на роль ведущей «Ледникового периода»

Загитова вела проект в течение трех сезонов в паре с прославленным фигуристом Алексеем Ягудиным. В 2024 году место Алины заняла ее извечная соперница на соревнованиях — Евгения Медведева. В 2025 году «Ледниковый период» не выходил в эфир.