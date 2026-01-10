Алина Загитова вернется на роль ведущей «Ледникового периода»

Загитова вела проект в течение трех сезонов в паре с прославленным фигуристом Алексеем Ягудиным. В 2024 году место Алины заняла ее извечная соперница на соревнованиях — Евгения Медведева. В 2025 году «Ледниковый период» не выходил в эфир.
Съемки нового сезона «Ледникового периода» начнутся на следующей неделе. Участие в шоу примут звездные фигуристки — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше