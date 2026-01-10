Трусова, Щербакова и Косторная примут участие в «Ледниковом периоде», Загитова будет ведущей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам.
Все фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц.
Участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».
Также сообщается, что Алина Загитова выступит в качестве ведущей проекта.
Съемки проекта начнутся 14 января.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше