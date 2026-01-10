Ричмонд
Трусова, Щербакова и Косторная примут участие в «Ледниковом периоде», Загитова будет ведущей

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам.

Все фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц.

Участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».

Также сообщается, что Алина Загитова выступит в качестве ведущей проекта.

Съемки проекта начнутся 14 января.

