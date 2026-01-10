Загитова: «Рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей! Постараемся сделать сезон по-настоящему крутым»

«Очень рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей!!!



За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям, и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.



Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя❤️



Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый, очень яркий сезон “— написала Загитова в своем телеграм-канале.