Загитова: «Рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей! Постараемся сделать сезон по-настоящему крутым»

«Очень рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей!!!
За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям, и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.
Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя❤️
Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый, очень яркий сезон “— написала Загитова в своем телеграм-канале.
