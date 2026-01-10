Ричмонд
Загитова: «Рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей! Постараемся сделать сезон по-настоящему крутым»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала свое возвращение в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Источник: Соцсети

«Очень рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей!!!

За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям, и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.

Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя❤️

Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый, очень яркий сезон “— написала Загитова в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше