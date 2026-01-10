Ричмонд
Алина Загитова: «Я очень скучала по “Ледниковому периоду” и чувствовала, как сильно вы скучали по мне»

Алина Загитова поблагодарила зрителей, которые ждали ее возвращения в шоу «Ледниковый период».

Источник: Спортс"

«Очень рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей!

За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.

Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя.

Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — впереди у нас новый, очень яркий сезон", — написала Загитова.

