Алина Загитова: «Я очень скучала по “Ледниковому периоду” и чувствовала, как сильно вы скучали по мне»

«Очень рада вернуться в “Ледниковый период” в роли ведущей!
За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.
Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя.
Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — впереди у нас новый, очень яркий сезон", — написала Загитова.
