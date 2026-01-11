Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?

В таком режиме она выступала до отстранения — вероятно, и после него тактика в целом сохранится. На данном этапе наиболее вероятным выглядит ее участие в прыжковом чемпионате с элементами в три оборота — тем более, что, скажем, прошлогодний регламент турнира допускает их исполнение. Да, выиграть только лишь за счет них будет тяжело, но дойти до поздних раундов вполне себе можно. При этом нельзя сказать, что от планов на ультра-си спортсменка и ее тренерский штаб полностью отказались. Впрочем, это стоит оставить на сладкое.