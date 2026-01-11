Ричмонд
Илья Малинин в четвертый раз подряд стал чемпионом США

Американский фигурист Илья Малинин выиграла золото чемпионата США. Турнир проходит в Сент-Луисе.

Источник: Reuters

21-летний спортсмен набрал за произвольную программу 209,78 балла. С учетом короткой программы (115,10) его итоговый результат 324,88 балла.

Второе место занял Эндрю Торгашев — 267,62 (84,99+182,63) балла. Бронзовую медаль выиграл Максим Наумов — 249,16 (85,72+163,44). Четвертым с отставанием в 0,09 балла стал Джейкоб Санчес — 249,07 (81,27+167,80) балла.

Малинин в четвертый раз подряд стал чемпионом США.