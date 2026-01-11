Фигурное катание. Чемпионат США. Мужчины
- Илья Малинин — 324,88
- Эндрю Торгашев — 267,62
- Максим Наумов — 249,16
Женщины
- Эмбер Гленн — 233,55
- Алиса Лью — 228,91
- Изабо Левито — 224,45
Пары
- Алиса Ефимова/Максим Митрофанов — 207,71
- Элли Кам/Дэнни О’Ши — 197,12
- Кэти Макбет/Даниил Паркман — 187,45
Танцы
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 228,87
- Эмилия Зингас/Вадим Колесник — 213,65
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко — 206,95
Малинину в Милане не помешает никто
Много за последний год говорилось про отношения России и США. Переговоры, потепление, дух Анкориджа, санкции, телефонные звонки… А теперь нашим СМИ подарили еще один сюжет — свежий и роскошный. На чемпионате США по фигурному катанию пьедестал заняли трое русских — Илья Малинин, Андрей (Эндрю) Торгашев и Максим Наумов. Строго говоря, подиум на чемпионатах США шире — на нем четыре человека, а за четвертое место вручают оловянную медаль. Но это детали. Главное — здесь есть простор для обобщений. Депутаты могут порассуждать, как Америка загнивает… (И вообще — это им за танкер!) И конечно, здесь не помешает и музыкальное оформление — творчество «Любэ» с призывом не валять дурака и вернуть не только Алясочку, но и трех фигуристов. А группе «Комбинация» пора посвятить будущему олимпийскому чемпиону новую версию «Америкэн бой»…
Илья Малинин умеет купаться в роскоши, судя по его лукам. На этом турнире ему даже не понадобилось делать четверной аксель, самый сложный прыжок в мире. Благодаря невероятной высоте и качеству других прыжков он набирает одним четверным флипом больше (11,00 + 5,34), чем его соперники за два прыжка. Очевидно, мы наблюдаем за будущим олимпийским чемпионом, которому может помешать только какой-нибудь десерт с триметазидином. Он может рисковать или отказаться от половины четверных, как сделал это сейчас, или решить, что прыгать, прямо по ходу программы. Баллы на чемпионате США для пяти квадов на две программы, конечно, неадекватны, но догнать все равно никто в мире не в состоянии.
Заинтересуется ли Трамп фигурным катанием?
Если серьезно, то культурный феномен русских фигуристов за рубежом исторически уникален. Это не китайские настольные теннисисты, которых натурализуют все кому не лень. Россия в фигурном катании разрастается по миру вместе со своей тренерской школой, языком, который хочется учить даже иностранцам — комментатору чемпионата на NBC Джонни Виру, например. Да и появление русского следа в американском фигурном катании завязано на глубокие процессы типа эмиграции в 1990-х. Про это можно диссертации писать — но я умею только статьи на 5000 знаков.
Все русские чемпионы и призеры чемпионата США родились уже в XXI веке. Илья — сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые выступали в СССР и России, а потом — за Узбекистан. «Нашим» его зовут почти все — от Татьяны Тарасовой до школьницы-фанатки в Telegram-чате. Торгашев — сын фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева, которые соревновались за Советский Союз. Он в этом сезоне уже успел устроить треш-ток в сборной США — наехал в соцсети на Джейсона Брауна, которого могут взять на Олимпиаду за заслуги.
Наумов — сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова, олимпийских чемпионов-1994, которые погибли год назад в авиакатастрофе над Вашингтоном. Поэтому в kiss-and-cry будущий призер плакал и держал фотографию родителей. Как-то он давал интервью «СЭ» на чистом русском. Теперь про его выступления и борьбу за олимпийскую лицензию пишут наши светские StarHit и The Voice.
Есть за месяц до Олимпиады одна интрига, которую может разрешить лично Дональд Трамп. В парном катании на чемпионате США выиграли Алиса Ефимова/Максим Митрофанов. Ефимова ждет решения по получению американского паспорта — он позволит ей соревноваться на Олимпийских играх, ведь без гражданства ехать на этот турнир нельзя. Вопрос только в том, снизойдут ли до фигурного катания американские госорганы и разрешат ли ускоренную процедуру получения гражданства. Но зная отношение нынешних властей к иммиграции… Вряд ли.
Добавим, что одной из фавориток женского турнира является Изабо Левито, которую тренируют русские тренеры Юлия и Слава (так указывает ISU) Кузнецовы, бронзовый призер парных соревнований Даниил Владимирович Паркман — из Питера, а в танцах в 6 из 15 дуэтов русские и украинские фамилии.
Что значит русский подиум?
Главное — остается интрига с отбором на Олимпиаду, на которую в американской мужской сборной претендуют более чем три человека. Понятно, что номер один Малинина не обсуждается, Торгашев вроде бы своим серебром тоже убедил — он опередил ближайшего преследователя на 17 баллов. Но в американской федерации действует сложная схема выбора. Не факт, что Наумов обеспечил себе путевку в Милан — даже проваливший турнир Браун своей репутацией и багажом может обеспечить себе полет в Италию.
Но интересно, что теперь есть сборная, за которую мы можем переживать в олимпийском команднике. Многие собираются болеть за Грузию, так как она полностью состоит из россиян — но США вариант получше. Во-первых, они выиграют — а за победителей болеть всегда приятнее. Во-вторых, русских людей в системе американского фигурного катания в абсолютном измерении куда больше, чем в грузинской. Если у мужчин на Игры поедет команда Малинин — Торгашев — Наумов, а в парах удастся пробиться Ефимовой/Митрофанову, это точно повод проникнуться теплыми чувствами к нашим заокеанским партнерам.
Автор: Дмитрий Кузнецов