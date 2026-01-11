Много за последний год говорилось про отношения России и США. Переговоры, потепление, дух Анкориджа, санкции, телефонные звонки… А теперь нашим СМИ подарили еще один сюжет — свежий и роскошный. На чемпионате США по фигурному катанию пьедестал заняли трое русских — Илья Малинин, Андрей (Эндрю) Торгашев и Максим Наумов. Строго говоря, подиум на чемпионатах США шире — на нем четыре человека, а за четвертое место вручают оловянную медаль. Но это детали. Главное — здесь есть простор для обобщений. Депутаты могут порассуждать, как Америка загнивает… (И вообще — это им за танкер!) И конечно, здесь не помешает и музыкальное оформление — творчество «Любэ» с призывом не валять дурака и вернуть не только Алясочку, но и трех фигуристов. А группе «Комбинация» пора посвятить будущему олимпийскому чемпиону новую версию «Америкэн бой»…