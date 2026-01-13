Ричмонд
Шубенков намерен победить в «Ледниковом периоде»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что намерен победить в «Ледниковом периоде».

Источник: РИА "Новости"

Он дебютирует в шоу вместе с фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.

«Если говорить о том, чего я хочу достичь в “Ледниковом периоде”, то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, так сказать. Но потом, когда узнал весь состав участников, то понял, что не факт, что победа мне здесь светит. Но сдаваться мы точно не будем», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Новый сезон «Ледникового периода» на Первом канале стартует 24 января.