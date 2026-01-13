Шубенков намерен победить в «Ледниковом периоде»

«Если говорить о том, чего я хочу достичь в “Ледниковом периоде”, то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, так сказать. Но потом, когда узнал весь состав участников, то понял, что не факт, что победа мне здесь светит. Но сдаваться мы точно не будем», — цитирует Шубенкова ТАСС.