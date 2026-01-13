Фигуристка Марасанова завершила карьеру в 16 лет

"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием.
Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всем и всегда, я им за это бесконечно благодарна.
Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и, конечно же, за поддержку.
Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно", — написала Марасанова.
В 2023 году фигуристка из Санкт-Петербурга заняла первое место среди юниорок на мемориале Панина-Коломенкина.