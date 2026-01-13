Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Марасанова завершила карьеру в 16 лет

16-летняя российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении карьеры.

Источник: Sport24

"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием.

Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всем и всегда, я им за это бесконечно благодарна.

Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и, конечно же, за поддержку.

Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно", — написала Марасанова.

В 2023 году фигуристка из Санкт-Петербурга заняла первое место среди юниорок на мемориале Панина-Коломенкина.