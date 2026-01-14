Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон пригрозил судом своей бывшей партнерше Габриэле Пападакис из-за слов о нем в ее книге, сообщает L'Equipe со ссылкой на заявление спортсмена.

Источник: Спорт РИА Новости

Мемуары Пападакис выходят 15 января. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера.

Сизерон заявил, что направит официальное уведомление всем сторонам, причастным к созданию книги Пападакис, которая, по его словам, содержит ложную информацию о нем, в том числе заявления, которые он никогда не делал, и которые он считает серьезными.

«В условиях клеветнической кампании, направленной против меня, я хочу выразить свое непонимание и несогласие с терминами, используемыми для моего описания», — заявил Сизерон, добавив, что оставляет за собой право предпринять все необходимые юридические действия для защиты репутации.

Сизерон и Пападакис — пятикратные чемпионы мира и Европы, победители Олимпиады-2022, серебряные медалисты Игр-2018. В марте 2025 года Сизерон объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри.