Медведева — Трусовой: «Я тебя не видела в паре, но насколько это тебе идет! В очередной раз доказала, что ты профессионал своего дела»

Сегодня Трусова дебютировала в проекте с актером сериала «Молодежка» Иваном Жвакиным.
"У меня руки начали дрожать, когда я ставила оценки. Саша — одиночница, но ваша пара для меня — открытие проекта.
Саша, какая ты красивая, какая ты яркая! Я тебя не видела в паре, но насколько это тебе идет! В очередной раз доказала, что ты профессионал своего дела.
Понятно, что пока вы мало тренировались, но когда вы почувствуете помощь льда — кайфуйте, берите от него поддержку.
Примерно после третьего выпуска партнеры входят в кураж — прыгают, вращаются", — сказала Медведева.