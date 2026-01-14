Ричмонд
Медведева — Трусовой: «Я тебя не видела в паре, но насколько это тебе идет! В очередной раз доказала, что ты профессионал своего дела»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила выступление Александры Трусовой в «Ледниковом периоде».

Сегодня Трусова дебютировала в проекте с актером сериала «Молодежка» Иваном Жвакиным.

"У меня руки начали дрожать, когда я ставила оценки. Саша — одиночница, но ваша пара для меня — открытие проекта.

Саша, какая ты красивая, какая ты яркая! Я тебя не видела в паре, но насколько это тебе идет! В очередной раз доказала, что ты профессионал своего дела.

Понятно, что пока вы мало тренировались, но когда вы почувствуете помощь льда — кайфуйте, берите от него поддержку.

Примерно после третьего выпуска партнеры входят в кураж — прыгают, вращаются", — сказала Медведева.