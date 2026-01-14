Авербух высказался об участии Валиевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт.
«У Камилы Валиевой сейчас, и мы к этому относимся с большим уважением, все силы брошены на возвращение в спорт. Поэтому она с большим теплом сказала: “Я обязательно приду, очень люблю этот проект, но в этом году достаточно тяжелый вход”, — передает слова Авербуха корреспондент Sport24 Константин Лесик.