Авербух высказался об участии Валиевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Режиссер и постановщик Илья Авербух высказался о возможном участии фигуристки Камилы Валиевой в новом сезоне «Ледникового периода».

Источник: Sport24

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт.

«У Камилы Валиевой сейчас, и мы к этому относимся с большим уважением, все силы брошены на возвращение в спорт. Поэтому она с большим теплом сказала: “Я обязательно приду, очень люблю этот проект, но в этом году достаточно тяжелый вход”, — передает слова Авербуха корреспондент Sport24 Константин Лесик.