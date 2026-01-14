Ричмонд
Загитова допустила участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своей роли ведущей в телепроекте «Ледниковый период» и призналась, что стала более уверенной за годы работы.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

— Во-первых, меня переполняют эмоции. Когда я переступила порог этого здания, я сразу почувствовала себя как дома. Очень тепло встретили зрители и судьи. Вообще вся команда очень переживала. Я так давно не нервничала, как на соревнованиях. У меня такого мандража давно не было. Но когда я увидела знакомые лица, все сразу улетучилось. И, в принципе, работа сегодня шла как по маслу.

Действительно, безумно рада сегодня здесь находиться и работать вместе с такими профессионалами.

— Мы вас неоднократно видели в роли ведущей здесь. Когда уже увидим в роли участницы?

— Ну, я пока хорошо себя чувствую на месте ведущей, поэтому… Никогда не говори «никогда». Возможно, вы меня и увидите в роли участницы.

— Многие отмечают повышение уровня вашего профессионализма в ведении передачи. Расскажите, чем занимаетесь, как получаете этот опыт?

— Во-первых, уже прошло достаточное количество времени для того, чтобы я стала более уверенной. За три года было очень много совершенно разных проектов. Я выросла не только в возрасте, но и, конечно, ментально. Тут очень большую роль играет твое внутреннее состояние и самоощущение себя на льду в роли ведущей. Поэтому сегодня я была достаточно спокойной, открытой и приняла для себя, что мне нужно просто быть самой собой. Так у меня намного проще все получается. Если хочешь добиться успеха в фигурном катании, нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях, потому что перед тобой — люди, которые очень сильно поддерживают и верят в тебя.

