Загитова допустила участие в «Ледниковом периоде»

— Во-первых, уже прошло достаточное количество времени для того, чтобы я стала более уверенной. За три года было очень много совершенно разных проектов. Я выросла не только в возрасте, но и, конечно, ментально. Тут очень большую роль играет твое внутреннее состояние и самоощущение себя на льду в роли ведущей. Поэтому сегодня я была достаточно спокойной, открытой и приняла для себя, что мне нужно просто быть самой собой. Так у меня намного проще все получается. Если хочешь добиться успеха в фигурном катании, нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях, потому что перед тобой — люди, которые очень сильно поддерживают и верят в тебя.