Алина Загитова: «Если хочешь добиться успеха в фигурном катании, нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях»

— Что, на ваш взгляд, категорически запрещено делать, если хочешь добиться успеха в фигурном катании?
— Нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях, потому что перед тобой — люди, которые очень сильно поддерживают и верят в тебя. Нужно, как я уже сказала, быть здесь и сейчас и выполнять свою работу на максимум своих возможностей, — сказала Загитова.
«Ледниковый период» возвращается: с Загитовой-ведущей и ТЩК на льду.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше