Алина Загитова: «Если хочешь добиться успеха в фигурном катании, нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, чего нельзя делать, если есть цель достичь успеха в фигурном катании.

Источник: Спортс"

— Что, на ваш взгляд, категорически запрещено делать, если хочешь добиться успеха в фигурном катании?

— Нельзя сомневаться в себе и в своих возможностях, потому что перед тобой — люди, которые очень сильно поддерживают и верят в тебя. Нужно, как я уже сказала, быть здесь и сейчас и выполнять свою работу на максимум своих возможностей, — сказала Загитова.

«Ледниковый период» возвращается: с Загитовой-ведущей и ТЩК на льду.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше