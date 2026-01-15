Чемпионат Европы по фигурному катанию. Эгадзе, Грассль, Аймо, Риццо, Мемола, Бричги, Селевко, Васильев выступят с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Шеффилд, Великобритания.
Мужчины.
Короткая программа.
Начало — 16:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Третья разминка.
12. Маурицио Цандрон (Австрия).
13. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания).
14. Эдвард Эпплби (Великобритания).
15. Франсуа Пито (Франция).
16. Тамир Куперман (Израиль).
17. Федор Кулиш (Латвия).
Четвертая разминка.
18. Михаил Селевко (Эстония).
19. Владимир Самойлов (Польша).
20. Генрих Гартунг (Германия).
21. Денис Васильев (Латвия).
22. Александр Селевко (Эстония).
23. Адам Хагара (Словакия).
Пятая разминка.
24. Даниэль Грассль (Италия).
25. Маттео Риццо (Италия).
26. Николай Мемола (Италия).
27. Кевин Аймоз (Франция).
28. Лукас Бричги (Швейцария).
29. Ника Эгадзе (Грузия).
