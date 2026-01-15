Ричмонд
Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на ЧЕ

Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За короткую программу она получила 70,61 балла. На втором месте бельгийка Нина Пинзарроне (64,97), третья — итальянка Анна Пеццетта (64,85).

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).

Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За свой прокат она получила 70,61 балла, установив личный рекорд. 21-летняя фигуристка впервые преодолела порог в 70 баллов за короткую программу, ранее спортсменка максимально набирала 68,94.

На втором месте расположилась бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне (64,97 балла), на третьем — итальянка Анна Пеццетта (64,85).

Россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию с 2021 года, занимает 11-ю строчку с результатом 56,17.

Произвольную программу одиночницы представят 16 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде и завершится 18 января.