Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на ЧЕ

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).
Петрыкина является действующей чемпионкой Европы. За свой прокат она получила 70,61 балла, установив личный рекорд. 21-летняя фигуристка впервые преодолела порог в 70 баллов за короткую программу, ранее спортсменка максимально набирала 68,94.
На втором месте расположилась бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне (64,97 балла), на третьем — итальянка Анна Пеццетта (64,85).
Россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию с 2021 года, занимает 11-ю строчку с результатом 56,17.
Произвольную программу одиночницы представят 16 января.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде и завершится 18 января.