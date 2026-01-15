Хендрикс: «Мое тело устало, но сердце еще не сломлено. Может быть, я захочу кататься еще один год»

«Больно говорить, что это скоро закончится. Мое тело действительно устало, но мое сердце еще не сломлено. Выбор очень сложный. Может быть, я захочу кататься еще один год. На прошлой Олимпиаде я сказала, что двух достаточно, но вот я снова здесь.



Сейчас я хочу кататься с радостью. Я уже достигла всего, чего хотела. Моей целью было попасть на третью зимнюю Олимпиаду, и я много работала для этого. Если я покажу свой лучший результат, все возможно. Но прежде всего, я хочу уходить со льда с улыбкой», — приводит слова Хендрикс Sporza.