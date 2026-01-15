Ричмонд
Хендрикс: «Мое тело устало, но сердце еще не сломлено. Может быть, я захочу кататься еще один год»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс призналась, что близка к завершению спортивной карьеры.

Источник: Sport24

«Больно говорить, что это скоро закончится. Мое тело действительно устало, но мое сердце еще не сломлено. Выбор очень сложный. Может быть, я захочу кататься еще один год. На прошлой Олимпиаде я сказала, что двух достаточно, но вот я снова здесь.

Сейчас я хочу кататься с радостью. Я уже достигла всего, чего хотела. Моей целью было попасть на третью зимнюю Олимпиаду, и я много работала для этого. Если я покажу свой лучший результат, все возможно. Но прежде всего, я хочу уходить со льда с улыбкой», — приводит слова Хендрикс Sporza.

26-летняя Хендрикс — серебряный (2022) и бронзовый призер (2023) чемпионатов мира, чемпионка Европы (2024).

На проходящем в эти дни чемпионате Европы-2026 в Шеффилде Хендрикс показала 5-й результат в короткой программе.