Загитова выложила видео из спортзала: «Красивая фигура сама себя не сделает. И лучше пойти в зал, чем обсуждать чужие фигуры»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою тренировку в спортзале.

Источник: Спортс"

"Праздники уже закончились, если кто не знал. Поэтому пора поднимать свои пятые точки с диванов и идти… в зал, правильно. Я уже этим и занимаюсь.

Что хочется сказать: красивая фигура сама себя не сделает, и нужно прикладывать усилия. И лучше пойти в зал, чем обсуждать чужие фигуры. Всем добра, люблю", — сказала Загитова на видео для телеграм-канала.

