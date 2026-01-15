Загитова выложила видео из спортзала: «Красивая фигура сама себя не сделает. И лучше пойти в зал, чем обсуждать чужие фигуры»

"Праздники уже закончились, если кто не знал. Поэтому пора поднимать свои пятые точки с диванов и идти… в зал, правильно. Я уже этим и занимаюсь.
Что хочется сказать: красивая фигура сама себя не сделает, и нужно прикладывать усилия. И лучше пойти в зал, чем обсуждать чужие фигуры. Всем добра, люблю", — сказала Загитова на видео для телеграм-канала.
