ISU обсуждает введение новых типов программ в фигурном катании

По данным агентства, одним из направлений реформы станет введение технической и артистической программ в одиночном и парном катании. Первая будет длиться 2 минуты 40 секунд и состоять из «неограниченного количества прыжковых элементов» (для сравнения, в короткой программе, которая длится ровно столько же, число прыжков ограничено тремя). Продолжительность второй составит 3 минуты 30 секунд. Она, в свою очередь, будет «проходить с обилием хореоэлементов». Отмечается, что в ней не будет установлен запрет на прыжки, однако «прыжковые элементы не будут играть в ней решающей роли». Если техническая и артистическая программы будут введены, за попадание в тройку в каждой из них планируется вручать медали.