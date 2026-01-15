«Сказать, что у меня разбито сердце — значит не сказать ничего». Джейсон Браун о чемпионате США, по итогам которого не отобрался на Олимпиаду

Победу одержал Илья Малинин, серебро взял Эндрю Торгашев, бронзу — Максим Наумов. Трое спортсменов вошли в состав сборной США на Олимпийские игры-2026.
"Наша жизнь строится из моментов. Моментов, которые вдохновляют нас, ломают, сбивают с толку, а иногда кажутся волшебными, когда все складывается. Моментов, которые мы можем контролировать, и моментов, которые настолько за рамками, что заставляют нас сомневаться во всем. Эти моменты делают нас людьми. Они делают нас уязвимыми. Они объединяют нас… и делают нас такими, какие мы есть.
Сказать, что сейчас у меня разбито сердце — значит не сказать ничего. Я чувствую себя потерянным, дезориентированным, прокручиваю каждое решение в поисках ответов, которых не существует. Боль кажется нереальной — будто я наблюдаю за своей жизнью со стороны.
Но каждый момент, который этот спорт мне подарил — все взлеты, падения, опыт, люди, с которыми я познакомился благодаря ему, — сформировали меня как спортсмена и как личность. Прошедшие выходные — часть этой истории, хоть я и не могу ее осознать и, возможно, никогда не осознаю. Я отдал бы все, чтобы отмотать события назад, но жизнь так не работает.
В моих силах выбирать то, что делать дальше — как я буду подниматься, как буду двигаться вперед и кем я стану благодаря всем моментам, которые привели меня именно сюда, именно в это время. Это то, что я собираюсь сделать. Поднимусь и сделаю следующие шаги", — написал Браун в соцсети.
Лучшие фигуристы США — Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30−50%