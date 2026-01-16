Ученик Тутберидзе вырвал европейское золото у эстонцев! Что за мрак творится на чемпионате Европы — 2026

Чемпионат Европы который год подсвечивает, в какую яму провалились одиночные виды. По большей части состав подиума из раза в раз формируется случайным образом в зависимости от качества конкретного проката, а не истинного мастерства или технического оснащения. На других топовых стартах именно сложность и уникальность являются главным оружием, в Европе же фактором успеха становится чистота вкупе с ошибками соперников. В Шеффилде короткая программа среди мужчин завершилась в соответствии с тем же принципом.
Вообще, следует начать с того, что интрига в этом виде возросла (а, может, для кого-то и, напротив, снизилась) из-за того, что двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, традиционно считающийся фаворитом на титул в отсутствие россиян, принял решение пропустить турнир в преддверии Олимпийских игр в Милане. Казалось бы, его отсутствие открыло возможности для других претендентов.
Но, допустим, его коллега по сборной Кевин Аймоз выпал из борьбы в первый же день. И вновь талантливый катальщик демонстрирует полный развал на континентальном первенстве. Как и в 2024-м, ему не удалось даже пробиться в произвольную программу. Антирекорд в 53,95 балла доказывает, что, несмотря на выдающийся потенциал, француз принципиально не способен справиться с волнением на стартах такого уровня. Наблюдать это всякий раз — невероятная боль.
Далек от прошлогоднего успеха и Лукас Бричги из Швейцарии. Действующий чемпион Европы завершил соревновательный день на 6-й позиции с 82,12 балла. Короткая программа получилась несобранной: степ-аут на стартовом квад-тулупе сразу же смазал впечатление от постановки. Далее чисто удались тройной аксель и каскад из тройных прыжков, но вращение на удивление вышло грязным. Да и вообще, уровни на непрыжковых, как и надбавки скатились. Кажется, с таким прокатом Лукас выглядит почти без шансов на медали. Однако год назад он откопался с идентичной позиции на самую вершину подиума. Бричги — боец, так что произвольная может кардинально все перевернуть.
Братья Селевко продолжают разыгрывать единственную олимпийскую квоту Эстонии между собой. Загадка, кто именно получит место в олимпийской команде, перетекла и на чемпионат Старого Света. С точки зрения титулованности и демонстрируемой стабильности лидером в этом противостоянии казался старший брат Александр. Однако в короткой программе сначала сдюжил Михаил. Ярко, артистично, четко, технически конкурентоспособно! Один квад по меркам европейской фигурки — вполне приличный контент. 88,28 балла принесли личный рекорд младшему Селевко, и это открывает перед ним реальные претензии на подиум столь статусного (вопреки реалиям на льду) турнира.
Но старший Селевко продолжил парад классных прокатов эстонской сборной на турнире. Александр тоже исполнил четверной тулуп, который можно было бы поставить под сомнение на предмет недокрута, но судьи этого не стали делать. С трикселем, каскадом и всеми непрыжковыми на 4-й уровень у него проблем не возникло. Выступил он стильно, мощно, с лоском, поэтому стало очевидно, что бороться с безупречным прокатом брата ему вполне реально. С 88,71 балла Селевко расположились буквально балл в балл друг за другом — на 2-й и 3-й позициях соответственно. Теперь их шансы на подиум ЧЕ, как и квоту в Милан-2026, рассудит второй соревновательный день. И при такой близости результатов любая ошибка или, наоборот, удача могут переписать их спортивную историю. Драма, не иначе…
На Даниэля Грассля вешали медаль чемпионата многие, апеллируя к личным рекордам по ходу сезона. По такому принципу итальянец и правда относился к числу фаворитов. Однако назвать его прокат короткой феноменальным просто невозможно. Стартовый четверной лутц в каскаде вышел в тройку, да еще и с внушительным недокрутом. Четверной риттбергер покорился, но тоже с недокрутом. Два откровенно «грязных» квада не перекрыли более простой контент эстонцев, хотя изначальные надбавки от судей казались чересчур благосклонными. После пересмотра техническая оценка потеряла порядка восьми баллов относительно изначальных цифр на табло. С 84,82 балла он лишь 5-й.
Если место Грассля на Олимпиаде казалось забронированным, вопрос, кто же достоин второй квоты — опытный Маттео Риццо или перспективный Николай Мемола, остро стоял в Италии на протяжении всего прошлого года. Так вот, Маттео неожиданно собрался после долгой череды проблем со здоровьем и откатал, наверное, наилучшим образом при учете текущей функциональной готовности, даже приземлив квад. Как итог, спортсмен не только избежал провала, но и обошел Грассля (а еще и Мемолу, забегая вперед) в общем зачете. 88 баллов позволили ему закрепиться в топ-4. В общем, в итальянской сборной (как и в эстонской) накануне домашних Игр зреет интрига.
Мемола же не справился с задачей откатать оптимально запланированный контент. Четверной лутц в заявке ограничился лишь тремя оборотами на практике. На стартовый флип фигурист заходил так, словно стремился скрутить квад, но вышло опять только три оборота. Прокат так-то был рабочий — цельный, пронзительный по образу и эмоциям. Но по технической составляющей при таком исполнении Николай очевидно уступает обоим соотечественникам. 77,77 балла — это слишком далеко от прошлогоднего серебра на Евро. На данный момент кажется, что итальянская команда в Милан уже собрана, и места Мемоле в ней просто не найдется…
Счастливо обернулся день для сборной Грузии, что в особенности приятно после разочаровывающего провала Анастасии Губановой. Ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Ника Егадзе в такой ситуации, когда соперники ошибались почти повсеместно, мог без проблем вновь завоевать малую медаль. И это минимум, с которым он справился. Прыжковые элементы ему покорились без каких-либо проблем — технически увереннее, чем кому-либо на турнире, будем честны. Сбавку получило лишь одно из вращений.
Спортсмен презентовал постановку на уровне и по праву заслужил победу в короткой программе. Впервые в карьере ученик Тутберидзе настолько близко подбирается к подиуму чемпионата Европы, а, может, и к первому по-настоящему большому титулу. Главное для него теперь — сдюжить в произвольной, потому что по ходу этого сезона у него с этим порой наблюдались некоторые сложности. 91,28 балла — лучший результат дня с запасом почти в три балла относительно братьев Селевко.
Правда, в целом вердикт неутешителен: класс выступлений на турнире крайне слабый. Ошибки, срывы и минимальное количество многооборотных прыжков говорят о том, что мировой и европейский эшелоны фигурки расходятся все больше. Это очередной тревожный знак для континентального спорта и статуса чемпионата Старого Света. Ну, и констатируем, что наших там очень не хватает…
Александра Милюкова