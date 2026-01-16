Ученик Тутберидзе вырвал европейское золото у эстонцев! Что за мрак творится на чемпионате Европы — 2026

Но старший Селевко продолжил парад классных прокатов эстонской сборной на турнире. Александр тоже исполнил четверной тулуп, который можно было бы поставить под сомнение на предмет недокрута, но судьи этого не стали делать. С трикселем, каскадом и всеми непрыжковыми на 4-й уровень у него проблем не возникло. Выступил он стильно, мощно, с лоском, поэтому стало очевидно, что бороться с безупречным прокатом брата ему вполне реально. С 88,71 балла Селевко расположились буквально балл в балл друг за другом — на 2-й и 3-й позициях соответственно. Теперь их шансы на подиум ЧЕ, как и квоту в Милан-2026, рассудит второй соревновательный день. И при такой близости результатов любая ошибка или, наоборот, удача могут переписать их спортивную историю.​ Драма, не иначе…