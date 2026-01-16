Берулава о победе на чемпионате Европы: «Мы наслаждались прокатом. Может, и была ошибка, но я хочу поблагодарить Настю, что она не опустила руки»

Да, может быть, там и была какая-то ошибка, но я хочу поблагодарить Настю, что она не опустила руки. Наоборот, мы прибавляли-прибавляли, и сегодня я даже особо не устал после произвольной программы. Я безумно рад, что мы чемпионы Европы.