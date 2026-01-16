Ричмонд
Берулава о победе на чемпионате Европы: «Мы наслаждались прокатом. Может, и была ошибка, но я хочу поблагодарить Настю, что она не опустила руки»

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию в парном катании, оценили свою победу на чемпионате Европы в Шеффилде.

Источник: Спортс"

Метелкина и Берулава набрали 215,76 балла по сумме программ. Вторыми стали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии (203,87), третьими — Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56).

«В целом нормально. Но я упала с тулупа», — сказала Метелкина.

"Ничего страшного, все было хорошо. Мы наслаждались этим прокатом.

Да, может быть, там и была какая-то ошибка, но я хочу поблагодарить Настю, что она не опустила руки. Наоборот, мы прибавляли-прибавляли, и сегодня я даже особо не устал после произвольной программы. Я безумно рад, что мы чемпионы Европы.

У нас уже есть серебро и бронза чемпионата Европы, а теперь и золото. Мы счастливы", — сказал Берулава.