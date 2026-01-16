Хазе о серебре чемпионата Европы: «Мы не совсем довольны сегодняшним прокатом. Хотим использовать три недели до Олимпиады, чтобы показать весь наш потенциал»

После финальной позы для нас наступил очень эмоциональный момент. Когда я заканчивала прокат, я подумала: я все равно могу насладиться этим моментом, потому что, как мне кажется, зрители прожили его вместе с нами. Я очень благодарна публике за ту мотивацию и энергию, которую они нам дали сегодня.