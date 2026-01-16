Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийскую чемпионку Пападакис отстранили от работы на NBC во время Олимпиады-2026 из-за жалобы Сизерона

Олимпийскую чемпионку в танцах на льду Габриэлу Пападакис отстранили от работы на телеканале NBC во время Олимпиады-2026 в Милане.

Причиной тому послужила жалоба ее бывшего партнера в танцах Гийома Сизерона из-за слов Пападакис о нем в недавно вышедшей автобиографической книге спортсменки.

«Мы уважаем право Габриэллы рассказывать историю своей жизни и карьеры. В то же время, ее новая книга создает явный конфликт интересов. Наша обязанность — предоставлять нашим читателям материалы, которым они могут доверять и которые свободны от предвзятости — как фактической, так и предполагаемой, — и мы сожалеем, что в сложившихся обстоятельствах это больше невозможно», — сообщили в NBC.

«Мне позвонили несколько дней назад, потому что после требования моего бывшего партнера прекратить противоправные действия, они передумали, что меня очень огорчает», — отметила Пападакис.

Пападакис и Сизерон завоевали золото в Пекине-2022, а также пять раз побеждали на чемпионатах мира. Сейчас Сизерон выступает в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, вместе с которой поедет в Милан-2026.

Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали».