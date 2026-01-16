Олимпийскую чемпионку Пападакис отстранили от работы на NBC во время Олимпиады-2026 из-за жалобы Сизерона

«Мы уважаем право Габриэллы рассказывать историю своей жизни и карьеры. В то же время, ее новая книга создает явный конфликт интересов. Наша обязанность — предоставлять нашим читателям материалы, которым они могут доверять и которые свободны от предвзятости — как фактической, так и предполагаемой, — и мы сожалеем, что в сложившихся обстоятельствах это больше невозможно», — сообщили в NBC.