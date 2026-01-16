Пападакис отстранили от комментирования Олимпиады из-за жалобы Сизерона

Ранее Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в ее книге. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера. По словам Сизерона, книга содержит ложную информацию о нем, в том числе заявления, которые он никогда не делал, и которые он считает серьезными.