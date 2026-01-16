Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов

Он добавил, что победы фигуристов, ранее представлявших Россию и ушедших под флаги других стран, можно считать российскими. «Ну, естественно, сейчас получается, что выигрывают ребята. Например, девушки с российскими фамилиями выступают за Эстонию, за Грузию», — отметил Авербух.