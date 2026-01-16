Дочь Тутберидзе попала в топ-6 после ритм-танца на чемпионате Европы

Судьи оценили прокат фигуристов в 78,67 балла. Дэвис и Смолкин смогли начать выступление только на третий раз, первые две попытки были сорваны из-за проблем с музыкой.
Лидерство захватили французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, набравшие 86,93 балла. На втором месте британский дуэт Лайла Фир / Льюис Гибсон (85,47 балла), замкнули тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (84,48 балла).
Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе, которая присутствует в Шеффилде. Она тренирует грузинского фигуриста-одиночника Нику Егадзе, который накануне выиграл короткую программу на турнире.
Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.