Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»

14 января стартовали съемки нового сезона телепроекта на Первом канале.
"Мне кажется, Алина всегда прекрасна. Я не буду говорить, что меняется. Она очаровательна. Мне очень нравилось, как она вела первую программу, когда еще только дебютировала и открывала для себя карьеру.
Вы знаете, что после этого Алина очень много работает на телевидении, на Первом канале, в фигурном катании. Мне кажется, она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво", — сказал Авербух.
«Ледниковый период» изнутри: Загитова с оговоркой про лицо, ясли за кулисами, новая задумка.
