Павлова и Святченко о бронзе ЧЕ: «Могли выступить лучше, но были сложности. Если бы сделали близко к своему максимуму, выиграли бы серебро»

Венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко в эфире Okko прокомментировали свое выступление на чемпионате Европы, где они завоевали бронзу в парном катании.

Источник: Спортс"

Святченко: Ощущения очень смешанные. Мы шли к этой медали четыре года, два из них мы занимали 4-е место, и сейчас мы на пьедестале. Но все равно смешанные ощущения — как будто могли и откатать почище, и быть повыше. Но мы очень довольны.

Павлова: Мы могли лучше, но свои сложности были. Мы довольны, как все получилось. Понятно, ошибки, шероховатости, но мы понимаем, где нам не хватает и над чем нужно работать.

— Где и над чем?

Павлова: Над программой, я бы сказала. Нужно больше катать, чтобы выкатывать. Сегодня совсем не получилось, мы программу особо не показали. Но так, как я себя чувствовала — я довольна, что мы доехали до конца.

— Это скорее выиграли бронзу или проиграли серебро?

Святченко: Проиграли серебро.

— Амбиции больше?

Павлова: Могли, конечно, лучше. Если бы мы сделали близко к своему максимуму — думаю, серебро мы бы выиграли.

Святченко: Но мы понимаем, что чтобы делать максимум, нужно и работать на максимум. У нас, к сожалению, была всего одна неделя на подготовку. Ну, это не дело.

— Историческое достижение для Венгрии. Сколько лет не было медалей в парном катании?

Павлова: Последний раз было в 1957 году — пара брала медаль чемпионата Европы.