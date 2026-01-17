Ричмонд
Эстонская фигуристка Петрыкина стала первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы

Эстонка Нина Петрыкина стала первой фигуристкой с 2017 года, дважды завоевавшей золото чемпионата Европы.

Сегодня Петрыкина одержала победу на турнире в Шеффилде. Она также побеждала годом ранее — в 2025-м.

В 2016 и 2017 годах чемпионат Европы выигрывала россиянка Евгения Медведева.

В 2018 году победительницей ЧЕ стала Алина Загитова, в 2019-м — Софья Самодурова, в 2020-м — Алена Косторная, в 2021-м турнир был отменен. В 2022-м победила Камила Валиева, но после ее дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.

Затем российские фигуристы были отстранены. В 2023 году победила Анастасия Губанова из Грузии, а в 2024-м — бельгийка Луна Хендрикс.

