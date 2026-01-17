Эстонская фигуристка Петрыкина стала первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы

В 2018 году победительницей ЧЕ стала Алина Загитова, в 2019-м — Софья Самодурова, в 2020-м — Алена Косторная, в 2021-м турнир был отменен. В 2022-м победила Камила Валиева, но после ее дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.