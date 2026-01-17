Чемпионат Европы по фигурному катанию. Эгадзе, Александр и Михаил Селевко, Риццо, Грассль, Бричги покажут произвольные программы

Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Шеффилд, Великобритания.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 16:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Генрих Гартунг (Германия).
2. Владимир Самойлов (Польша).
3. Эдвард Эпплби (Великобритания).
4. Дэвид Льютон-Брейн (Монако).
5. Яри Кесслер (Хорватия).
6. Маурицио Цандрон (Австрия).
Вторая разминка.
7. Матиас Линдфорс (Финляндия).
8. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания).
9. Федор Кулиш (Латвия).
10. Эан Вейлер (Швейцария).
11. Адам Хагара (Словакия).
12. Франсуа Пито (Франция).
Третья разминка.
13. Андреас Нордебак (Швеция).
14. Кирилл Марсак (Украина).
15. Николай Мемола (Италия).
16. Денис Васильев (Латвия).
17. Георгий Рештенко (Чехия).
18. Тамир Куперман (Израиль).
Четвертая разминка.
19. Лукас Бричги (Швейцария).
20. Даниэль Грассль (Италия).
21. Маттео Риццо (Италия).
22. Михаил Селевко (Эстония).
23. Александр Селевко (Эстония).
24. Ника Эгадзе (Грузия).
Положение после короткой программы.
1. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,28.
2. Александр Селевко (Эстония) — 88,71.
3. Михаил Селевко (Эстония) — 88,28.
4. Маттео Риццо (Италия) — 88,00.
5. Даниэль Грассль (Италия) — 84,82.
6. Лукас Бричги (Швейцария) — 82,12.
7. Тамир Куперман (Израиль) — 79,82.
8. Георгий Рештенко (Чехия) — 78,62.
9. Денис Васильев (Латвия) — 77,80.
10. Николай Мемола (Италия) — 77,77.
11. Кирилл Марсак (Украина) — 76,92.
12. Андреас Нордебак (Швеция) — 76,78.
13. Франсуа Пито (Франция) — 73,09.
14. Адам Хагара (Словакия) — 68,96.
15. Эан Вейлер (Швейцария) — 68,92.
16. Федор Кулиш (Латвия) — 68,52.
17. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 67,94.
18. Матиас Линдфорс (Финляндия) — 67,80.
19. Маурицио Цандрон (Австрия) — 67,68.
20. Яри Кесслер (Хорватия) — 66,32.
21. Давид Льютон-Брейн (Монако) — 65,28.
22. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 64,95.
23. Владимир Самойлов (Польша) — 64,55.
24. Генрих Гартунг (Германия) — 64,45.
