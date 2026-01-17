Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Шеффилд, Великобритания.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).
2. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).
3. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
4. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
5. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
Вторая разминка.
6. София Валь — Азаф Казимов (Испания).
7. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
8. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
9. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).
10. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
Третья разминка.
11. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
12. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
13. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
14. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).
15. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
Четвертая разминка.
16. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
17. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
18. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
19. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).
Положение после ритм-танца.
1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 86,93.
2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,47.
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,48.
4. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 83,08.
5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 82,38.
6. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 78,67.
7. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 78,59.
8. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 77,88.
9. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 77,33.
10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 75,17.
11. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 71,64.
12. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция) — 68,89.
13. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 67,84.
14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 67,74.
15. София Валь — Азаф Казимов (Испания) — 67,11.
16. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 64,99.
17. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 63,49.
18. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 62,71.
19. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль) — 61,20.
20. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 59,24.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде.