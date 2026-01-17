Ричмонд
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

17 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидирует французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон.

Источник: Спортс"

Чемпионат Европы по фигурному катанию.

Шеффилд, Великобритания.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

2. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).

3. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

4. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

5. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

Вторая разминка.

6. София Валь — Азаф Казимов (Испания).

7. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

8. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

9. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).

10. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

Третья разминка.

11. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

12. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

13. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

14. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).

15. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

Четвертая разминка.

16. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

17. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

18. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

19. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).

Положение после ритм-танца.

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 86,93.

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,47.

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,48.

4. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 83,08.

5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 82,38.

6. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 78,67.

7. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 78,59.

8. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 77,88.

9. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 77,33.

10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 75,17.

11. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 71,64.

12. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция) — 68,89.

13. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 67,84.

14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 67,74.

15. София Валь — Азаф Казимов (Испания) — 67,11.

16. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 64,99.

17. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 63,49.

18. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 62,71.

19. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль) — 61,20.

20. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 59,24.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде.