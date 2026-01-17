Ричмонд
Загитовой такое не удавалось. Эстонская фигуристка Петрыкина повторила достижение Медведевой на чемпионате Европы

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию второй раз подряд.

Источник: Getty Images

В 2025 году Петрыкина взяла золото в Таллине (Эстония), а в 2026-м — в Шеффилде (Англия).

Петрыкина стала первой фигуристкой со времен россиянки Евгении Медведевой, выигравшей чемпионат Европы два года подряд.

Напомним, что Медведева побеждала на чемпионате Европы в 2016 году в Братиславе (Словакия) и в 2017 году в Остраве (Чехия).

Другая известная российская фигуристка Алина Загитова похвастаться таким достижением не может. Она выигрывала чемпионат Европы только один раз — в 2018 году в Москве.

После Загитовой и до Петрыкиной на чемпионате Европы побеждали россиянки Софья Самодурова (2019), Алена Косторная (2020), Анна Щербакова (2022), грузинка Анастасия Губанова (2023) и бельгийка Луна Хендрикс (2024). В 2021 году турнир был отменен из-за пандемии COVID-19.

Добавим, что российские фигуристки не принимают участие в чемпионате Европы с 2023 года в результате отстранения из-за специальной военной операции России на Украине.

