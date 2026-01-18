Ричмонд
Тарасова заявила об отсутствии прогресса в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не видит прогресса в женском фигурном катании на чемпионате Европы, передает «Матч ТВ».

Источник: Газета.Ру

«Никто даже не пытался прыгнуть четверной. Это странно. Что 25 лет назад так катались, что сейчас. Никакого прогресса я не вижу. Каскады “три‑три” прыгнули всего несколько человек», — сказала Тарасова.

Чемпионат Европы 2026 года проходит в британском Шеффилде.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

