Фигуристы из Франции выиграли чемпионат Европы, Дэвис и Смолкин — шестые

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в английском Шеффилде.
По итогам ритм-танца и произвольного танца они набрали 222,43 балла (86,93+135,50). Сизерон стал шестикратным чемпионом Европы, выступавшая ранее за Канаду и Данию Фурнье-Бодри завоевала золото впервые. Серебро у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (210,34; 84,48+125,86), бронзовыми призерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (209,51; 85,47+124,04).
Уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с французом Жоффре Бриссо (204,72; 82,38+122,34) заняли четвертое место. Ранее выступавшие за Россию представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми (199,31; 78,67+120,64).
Испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (173,73; 67,11+106,62) расположились на 14-й строчке, выступающие за Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (171,63; 67,74+103,89) — на 15-й.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.