Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон, Эгадзе, Петрыкина, Хендрикс выступят с показательными программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Шеффилд, Великобритания.
Показательные выступления.
Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первое отделение.
1. Мими Марлер Дэвис — Джозеф Блэк (Великобритания).
2. Анастасия Губанова (Грузия).
3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
4. Александр Селевко (Эстония).
5. Кимми Репонд (Швейцария).
6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
7. Георгий Рештенко (Чехия).
8. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
9. Лара Наки Гутманн (Италия).
10. Nottingham Synchronized Skating Team.
Второе отделение.
11. Зара Вуд — Алекс Лапски (Великобритания).
12. Лукас Бричги (Швейцария).
13. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
14. Луна Хендрикс (Бельгия).
15. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
16. Маттео Риццо (Италия).
17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
18. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
19. Нина Петрыкина (Эстония).
20. Ника Эгадзе (Грузия).
21. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).