Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон, Эгадзе, Петрыкина, Хендрикс выступят с показательными программами

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде фигуристы выступят с показательными программами.

Источник: Спортс"

Чемпионат Европы по фигурному катанию.

Шеффилд, Великобритания.

Показательные выступления.

Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первое отделение.

1. Мими Марлер Дэвис — Джозеф Блэк (Великобритания).

2. Анастасия Губанова (Грузия).

3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

4. Александр Селевко (Эстония).

5. Кимми Репонд (Швейцария).

6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

7. Георгий Рештенко (Чехия).

8. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

9. Лара Наки Гутманн (Италия).

10. Nottingham Synchronized Skating Team.

Второе отделение.

11. Зара Вуд — Алекс Лапски (Великобритания).

12. Лукас Бричги (Швейцария).

13. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

14. Луна Хендрикс (Бельгия).

15. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

16. Маттео Риццо (Италия).

17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

18. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

19. Нина Петрыкина (Эстония).

20. Ника Эгадзе (Грузия).

21. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).